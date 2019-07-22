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Игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож

22 июля, 12:50

Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой

Месут Озил
Месут Озил. Фото: Instagram

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил и футболистка сборной США Меган Рапино сделали совместную фотографию во время предсезонного тура "канониров" по американским городам.

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Примечательным снимок стал по той причине, что Озила стали сравнивать с Рапино из-за причесок, которые стали похожими после того, как немец покрасил волосы. Как оказалось, немец турецкого происхождения во время предсезонного сбора команды, проходящего в США, перекрасился в блондина не по своей воле.

Вместе с ними также сфотографировался партнер Месута по "Арсеналу" нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который ранее обратил внимание на сходство и пошутил, разместив в социальной сети сообщение: "Теперь понятно, как они выиграли", намекая на победу сборной США на чемпионате мира по футболу среди женских команд. Рапино на этом турнире стала лучшим игроком и бомбардиром.

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Арсенала" Месут Озил отгулял свадьбу со своей девушкой Амине Гюльше. Интересно, что на церемонию к игроку в качестве почетного гостя приехал даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Смотрите гол Месута Озила в матче чемпионата Англии:

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Тег прическа, Арсенал Лондон, Месут Озил, Меган Рапино

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Сегодня|Спорт

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