Игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку

Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил перекрасил волосы, став блондином. Как оказалось, немец турецкого происхождения во время предсезонного сбора команды, проходящего в США, перекрасился в блондина не по своей воле. Смена имиджа стала следствием проигранного игроком пари.

При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи. Все они проиграли пари форварду Александру Ляказетту на попадание в перекладину.

16 Лип 2019 р. о 8:12 PDT INSTAGRAM (@dailyfootball.tv)

В тоже время Пьер-Эмерик Обамеянг опубликовал пост в социальной сети, в котором пошутил над своим партнером по лондонской команде.

Нападающий обратил внимание в новом образе Озила на сходство с футболисткой сборной США, лучшим бомбардиром и игроком женского чемпионата мира 2019 года Меган Рапино.

"Теперь понятно, как они выиграли. Лучшая прическа, которая когда-либо была у тебя", – написал Обамеянг в Instagram, добавив к сообщению смайл.

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Арсенала" Месут Озил отгулял свадьбу со своей девушкой Амине Гюльше. Интересно, что на церемонию к игроку в качестве почетного гостя приехал даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, Месут Озил позволил себе публично унизить главного тренера лондонского "Арсенала" Унаи Эмери во время финала Лиги Европы.

Кстати, этот матч они проиграли лондонскому Челси:

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