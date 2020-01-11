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Игрок "Арсенала" жестоко сфолил против соперника, чуть не оставив того без ноги

11 января, 17:48

Пьер-Эмерик Обамеянг был удален с поля

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

В Лондоне на стадионе "Селхерст Парк" в матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" принимал "Арсенал". Поединок завершился со счетом 1:1.

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На 65-й минуте встречи нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг в центре поля у самой бровки в подкате грубо въехал в голеностоп полузащитнику "Кристал Пэлас" Максимилиану Мейеру.

Главный арбитр показал габонскому игроку желтую карточку, однако после просмотра VAR было принято более суровое решение: Обамеянг покинул поле, получив прямую красную карточку.

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"Кристал Пэлас" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "орлов" 29 очков. "Арсенал" – на 10-м месте.

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Кстати, мы рассказывали где смотреть поединок непобедимого "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" Жозе Моуринью в чемпионате Англии. Матч Премьер-лиги начнется в субботу в 19:30 в Лондоне.

Также добавим, что нападающий, уничтоживший "Динамо", договорился о контракте с "Интером". Оливье Жиру, который забил три мяча киевлянам в еврокубках, находится в шаге от перехода в итальянский гранд.

Смотрите, как забивал Обамеянг в Лиге Европы:

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Кристал Пэлас Пьер-Эмерик Обамеянг

Источник: Сегодня|Спорт

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