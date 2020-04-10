Игрок "Барселоны" целый день будет играть в игры для сбора денег на борьбу с коронавирусом

Футболист "Барселоны" Антуан Гризманн вместе со своей киберспортивной командой Grizi Esport проведет 24-часовой стрим на своем Twitch-канале, чтобы собрать деньги и помочь благотворительным организациям в период пандемии коронавируса. Французский игрок планирует пожертвовать собранные средства "Красному кресту" во Франции и таким образом поучаствовать в борьбе с пандемией коронавируса.

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Ожидается, что в стриме примут участие партнер Гризманна по "Барселоне" Усман Дембеле, его соотечественник из "МЮ" Поль Погба и другие известные футболисты.

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Смотрите прямую трансляцию griziesport на www.twitch.tv

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Напомним, с командой Антуана Гризманна 27 марта в Сен-Дени должны были провести товарищеский поединок подопечные Андрея Шевченко. Однако из-за пандемии коронавируса матч Франция – Украина пришлось отменить.

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