Игрок "Барселоны" организует уникальный теннисный турнир

Сегодня, 20:26

Призовые за участие в турнире получит только победитель

Жерар Пике. Фото AFP
Жерар Пике. Фото AFP

Инвестиционная группа Kosmos, президентом которой является защитник сборной Испании по футболу Жерар Пике, планирует создание нового мужского теннисного турнира, передает The Telegraph.

Первенство получит название Majesty Cup, а его призовой фонд составит 10 миллионов долларов. В турнире будет принимать участие 64 теннисиста.

Отличительной особенностью данного соревнования является факт того, что призовые получит только один участник – победитель. Остальные 63 спортсмена не получат ничего.  Ориентировочное время проведения турнира – сентябрь, сразу после US Open.

Ранее мы писали, что Жерара Пике лишили прав и он ездит на тренировки на велосипеде. Более того, За подобное нарушение можно получить штраф в размере до шести тысяч евро и тюремное заключение сроком до шести месяцев.

После ЧМ-2018 Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании31-летний защитник начал международную карьеру в 2009 году, успел провести за сборную Испании 103 матча и отметиться 5-ю голами. Теперь он намерен сосредоточиться на карьере в каталонском клубе.
футбол, теннис, Барселона, Жерар Пике

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Источник:

Livesport.ru

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