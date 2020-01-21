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Игрок "Барселоны" открыл собственную киберспортивную организацию

21 января, 18:23

Гризманн известен своей любовью к компьютерным играм

Месси и Гризманн

Месси и Гризманн / Фото: Getty Images

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Антуан Гризманн вместе со своим братом Тео открыл киберспортивную организацию Grizi Esport. Об этом они рассказали в Twitter. В анонсе говорится, что у Grizi Esport будут составы по Fortnite, League of Legends, Rainbow Six Siege, CS:GO и FIFA 20. Руководителем организации станет Тео Гризманн.

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Антуан Гризманн известен своей любовью к компьютерным играм. Во время чемпионата мира 2018 года в России он исполнил танец из Fortnite после реализованного пенальти в финальном матче против сборной Хорватии. Гризманн использовал движения из "королевской битвы" и после забитых мячей в чемпионате Испании. Француз также несколько лет увлекается FIFA. В 2015 году он получил бан в симуляторе от EA за нелегальную покупку внутриигровой валюты.

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Напомним, что сегодня принципиальный соперник "Барселоны" "Реал" купил перспективного бразильца на следующий день после его 18-летия. Бразильский футболист сначала будет тренироваться с молодежной командой.

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Антуан Гризманн

Источник: Сегодня|Спорт

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