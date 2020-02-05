Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

Игрок "Барселоны" предстанет перед судом по уголовному делу

5 февраля, 21:58

От Умтити требуют компенсацию в размере 180 тысячи евро

Самуэль Умтити

Самуэль Умтити / Фото: Instagram

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити должен явиться в суд города Эсплугес-де-Льобрегат в Барселоне. Против французского игрока возбуждено уголовное дело о нанесении им ущерба дому, который он арендовал в Сан-Джаст-Десверн, сообщает TV3.

Читайте также: в "Барселоне" назревает нешуточный конфликт: в дело вмешался разгневанный Месси

Иск на 26-летнего футболиста подала владелица жилища, которая утверждает, что тот нанес значительный ущерб домовладению и особенно плавательному бассейну. Эксперты оценили ущерб в 12 тысяч евро, но владелица заявила, что ей должны заплатить компенсацию в 180 тысяч евро. Умтити не согласился с этим, обвинив женщину в вымогательстве.

Реклама

В тот же день "Барселоне" предстоит сыграть с "Атлетиком" в Бильбао в четвертьфинале Кубка Испании. Умтити рискует пропустить этот поединок.

Ранее мы рассказывали, что у Месси безвыходная ситуация – аргентинец играет через боль из-за нехватки нападающих. Луис Суарес и Усман Дембеле находятся в лазарете каталонского клуба.

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

Смотрите также, как Месси забивал "Боруссии" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...