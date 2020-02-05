Игрок "Барселоны" предстанет перед судом по уголовному делу

Самуэль Умтити / Фото: Instagram

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити должен явиться в суд города Эсплугес-де-Льобрегат в Барселоне. Против французского игрока возбуждено уголовное дело о нанесении им ущерба дому, который он арендовал в Сан-Джаст-Десверн, сообщает TV3.

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Иск на 26-летнего футболиста подала владелица жилища, которая утверждает, что тот нанес значительный ущерб домовладению и особенно плавательному бассейну. Эксперты оценили ущерб в 12 тысяч евро, но владелица заявила, что ей должны заплатить компенсацию в 180 тысяч евро. Умтити не согласился с этим, обвинив женщину в вымогательстве.

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В тот же день "Барселоне" предстоит сыграть с "Атлетиком" в Бильбао в четвертьфинале Кубка Испании. Умтити рискует пропустить этот поединок.

Ранее мы рассказывали, что у Месси безвыходная ситуация – аргентинец играет через боль из-за нехватки нападающих. Луис Суарес и Усман Дембеле находятся в лазарете каталонского клуба.

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