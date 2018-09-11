Игрок "Барселоны" роскошно отметил день рождения, а затем отказался оплатить счет

Сегодня, 19:06

Конфликт между сотрудниками ночного клуба и Муниром завершился приездом полиции

Мунир. Фото fcbarcelona.com
Мунир. Фото fcbarcelona.com

По информации El Mundo, форвард "Барселоны" со скандалом отпраздновал свой день рождения в одном из мадридских ночных клубов. Под конец мероприятия перед ним выставили чек в 16 тысяч евро, который Мунир изначально отказывался платить.

Игрок каталонского клуба мотивировал свое решение тем, что заведение посчитало не только расходы его друзей, но и других людей. Он обратил внимание на количество еды, выпивки и кальяна, которые употребили его гости.

В итоге сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию. Лишь после ее приезда Мунир согласился оплатить всю сумму по чеку.

Контракт 22-летнего форварда с "Барселоной" истекает летом следующего года. Marca в прошлом месяце сообщала, что блаугранас предложат ему новое соглашение.

Последние два сезона Мунир провел в "Валенсии" и "Алавесе". В составе басков он забил 14 голов в 37 поединках прошлого сезона.

Ранее мы писали, что игрок "Реала" приговорен к 4 месяцам тюрьмыМарсело пошел на сделку с властями по делу об неуплате налогов и будет отбывать наказание условно.

А Криштиану Роналду получит два года тюрьмы в Испании. Это максимальный по длительности срок для того, чтобы считаться условным.
футбол, Барселона, Мунир Эль-Хаддади

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Источник:

SportArena

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