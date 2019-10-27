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Игрок "Барселоны" вместо отдыха отправился на матч НБА

27 октября, 12:22

Антуан Гризманн ценитель баскетбола

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн / Фото: Reuters

Форвард Барселоны Антуан Гриманн вчера посетил матч Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).

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Французский игрок отправился в Нью-Йорк, где проходила встреча между "Бруклин Нетс" и "Нью-Йорк Никс".

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Напомним, что футболистам каталонского клуба выделили дополнительные выходные из-за переноса Эль-Класико, которое пройдет 18 декабря. Игрок вернется к тренировкам в ближайшее время.

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Кстати, судьба главного тренера "Барселоны" предрешена – в клубе готовы к переменам. Наставник Эрнесто Вальверде доработает свой контракт до конца.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Лионель Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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Барселона НБА Антуан Гризманн

Источник: Marca

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