Игрок "Барселоны" вместо отдыха отправился на матч НБА

Антуан Гризманн / Фото: Reuters

Форвард Барселоны Антуан Гриманн вчера посетил матч Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).

Читайте также: Месси сделал громкое заявление, от которого у фанатов "Барселоны" пойдут мурашки по коже

Французский игрок отправился в Нью-Йорк, где проходила встреча между "Бруклин Нетс" и "Нью-Йорк Никс".

Реклама

Напомним, что футболистам каталонского клуба выделили дополнительные выходные из-за переноса Эль-Класико, которое пройдет 18 декабря. Игрок вернется к тренировкам в ближайшее время.

Кстати, судьба главного тренера "Барселоны" предрешена – в клубе готовы к переменам. Наставник Эрнесто Вальверде доработает свой контракт до конца.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Лионель Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама