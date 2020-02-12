Игрок "Барселоны" заснул, когда полицейские проводили обыск у него дома

Самуэль Умтити / Фото: Getty Images

Французский защитник испанской "Барселоны" Самуэль Умтити заснул на диване у себя дома, пока полиция проводила обыск у него в особняке. Полицейские искали следы нападения на дом. Напомним, в сентябре особняк игрока "Барселоны" Умтити был ограблен, пока сам футболист принимал участие в матче с "Валенсией".

Самуэль Умтити / Фото: Instagram

Когда полицейские пришли к Умтити, то застали его играющим в видеоигры. Француз, являющийся чемпионом мира-2018, разрешил представителям власти приступить к работе, и пока они выполняли свои обязанности, Самуэль уснул на диване. Полицейские закончили работу и ушли, не потревожив футболиста, сообщает испанское издание AS.

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Отметим, что француз Умтити, перешедший в "Барселону" из "Лиона" в 2016 году, – далеко не первый игрок "Барселоны", пострадавший от грабителей. Ранее преступники ограбили дома Жерара Пике, Артура и Нелсона Семеду.

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