Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

Игрок "Барселоны" заснул, когда полицейские проводили обыск у него дома

12 февраля, 08:20

Представители власти по окончании работы тихонько ушли, не став будить Самуэля Умтити

Самуэль Умтити

Самуэль Умтити / Фото: Getty Images

Французский защитник испанской "Барселоны" Самуэль Умтити заснул на диване у себя дома, пока полиция проводила обыск у него в особняке. Полицейские искали следы нападения на дом. Напомним, в сентябре особняк игрока "Барселоны" Умтити был ограблен, пока сам футболист принимал участие в матче с "Валенсией".

Самуэль Умтити

Самуэль Умтити / Фото: Instagram

Когда полицейские пришли к Умтити, то застали его играющим в видеоигры. Француз, являющийся чемпионом мира-2018, разрешил представителям власти приступить к работе, и пока они выполняли свои обязанности, Самуэль уснул на диване. Полицейские закончили работу и ушли, не потревожив футболиста, сообщает испанское издание AS.

Реклама

Читайте также: Дешевле купить Неймара и Роналду: в Италии подсчитали затраты на контракт Месси с новым клубом

Отметим, что француз Умтити, перешедший в "Барселону" из "Лиона" в 2016 году, – далеко не первый игрок "Барселоны", пострадавший от грабителей. Ранее преступники ограбили дома Жерара Пике, Артура и Нелсона Семеду.

Смотрите, как Умтити забивает за "Барселону"

Смотрите, как Умтити забивает за сборную Франции

А так Умтити удаляют: красная карточка для француза

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Самуэль Умтити

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Италии
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...