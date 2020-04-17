Игроку "Баварии" грозит штраф в 50 тысяч евро за приезд на тренировку на своем автомобиле

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман оказался наказан за то, что приехал на тренировку не на "служебной" машине. Французского футболиста оштрафовали за нарушение спонсорского контракта. Вместо клубной машины Коман прибыл на тренировку на свое личном McLaren 570S Spider. Точный размер штрафа пока неизвестен, но по неофициальным данным, 23-летний футболист заплатит порядка 50 тысяч евро.

Читайте также: Звездный футболист "Баварии" на карантине с женой показали умение стоять на одном пальце руки

Сам спортсмен уже принес извинения клубу. Он объяснил, что не смог воспользоваться клубным автомобилем, потому что у него разбито стекло. Коман сказал, что признает ошибку и, как только станет возможным, посетит завод, чтобы пообщаться с рабочими лично.

Реклама

Ранее мы рассказывали о польской "машине" по забиванию голов – ТОП-10 "выстрелов" Левандовского. Форвард "Баварии" является лучшим голеадором чемпионата Германии.

Смотрите, как "Бавария" в Лондоне разгромила "Челси" в плей-офф Лиги чемпионов:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама