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Игрока "Баварии" обвиняют в избиении бывшей девушки

5 сентября, 22:27

Боатенг попал в неприятную историю

Жером Боатенг

Жером Боатенг / Фото: Instagram

Прокуратура Мюнхена передала в суд дело на защитника "Баварии" Жерома Боатенга. Футболиста обвиняют в избиении бывшей девушки, которая является матерью двоих его детей.

Предполагаемое преступление Боатенг совершил осенью 2018 года. Тогда же в полицию поступило соответствующее заявление от пострадавшей стороны. Обвинения футболисту прокуратура Мюнхена предъявила в феврале текущего года. Однако судебное разбирательство до сих пор не началось. Мюнхенский суд ждет результатов дополнительного расследования.

Прокурор Анна Лейдинг подтвердила, что Боатенг обвиняется в нанесении телесных повреждений. Она не понимает, почему суд так долго не пускает в ход дело, которое поступило на рассмотрение еще 11 февраля. Лейдинг не исключает, что футболист за это время мог еще раз избить бывшую подругу.

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Юридическая фирма, которая представляет интересы Боатенга, опровергает позицию прокуратуры. Адвокаты футболиста заявляют, что обвинения против их клиента строятся на неподтвержденных фактах.

Отметим, что бывший полузащитник "Баварии" мог продолжить карьеру в России. Интерес к 36-летнему французу проявлял "Локомотив".

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Напомним, что мюнхенская "Бавария" проиграла "Боруссии" Дортмунд матч за Суперкубок Германии.

Как забивал звездный новичок "Баварии" Филиппе Коутиньо в Лиге чемпионов:

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Источник: Goal.com

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