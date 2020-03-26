Игрок "Баварии" отказался от предложения "Манчестер Сити" и хочет играть в Испании

Защитник "Баварии" Давид Алаба может покинуть команду. Контракт австрийского футболиста истекает летом 2021 года, а новое соглашение не подписано. Алаба хочет увеличения зарплаты, но из-за коронавируса в клубе не готовы это обсуждать. Как сообщает Kicker, Алаба, в случае ухода хотел бы поиграть в Испании, где в его услугах заинтересован "Реал". Ранее 27-летний футболист отказался от перехода в "Манчестер Сити".

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В нынешнем сезоне Давид Алаба принял участие в 20 матчах Бундеслиги, забил один гол и отдал одну результативный пас.

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Ранее мы рассказывали, что "Манчестер Сити" планирует всеми силами удержать одного из лидеров: в клубе готовят сумасшедший контракт. Английский гранд хочет, чтобы Рахим Стерлинг остался в команде.

Также мы рассказывали, что игроки "Баварии" подрались на тренировке. Томас Мюллер провел воспитательную работу с Леоном Горецка и Жеромом Боатенгом, после чего футболисты помирились.

Смотрите, как Мюллер забивал за "Баварию" в Лиге чемпионов в ворота "Тоттенхэма":

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