Игрок "Байера" потерял сознание во время товарищеского матча

Вчера, 11:42

Карим Беллараби был доставлен в больницу из-за истощения организма

Беллараби оказывают помощь на поле
Беллараби оказывают помощь на поле

Полузащитник "Байера" Карим Беллараби потерял сознание во время товарищеского матча против "Вупперталера" (2:0). По данным пресс-службы леверкузенцев, ухудшение самочувствия 28-летнего хавбека связано с истощением организма.

Беллараби был без сознания некоторое время, врачи оперативно привели его в чувство. После этого игрок был госпитализирован, где прошел медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожало, но он был вынужден провести ночь под наблюдением врачей.

Ранее в сентябре 2017 года мы сообщали, что бразильский футболист Тейшейра умер на поле. У игрока произошел сердечный приступ, когда он играл с друзьями в футбол. В 2017 году футболист перешел в "Шериф", выиграл с командой чемпионат Молдовы. Тейшейра получил гражданство Словакии, выступал за молодежную сборную страны.

В октябре 2017 года голкипер индонезийского клуба Хойрол Худа скончался после столкновения с двумя игроками. В штрафной площади произошло столкновение между Худой, его одноклубником и нападающим команды соперника. Голкипер после инцидента потерял сознание. Медицинский персонал, работавший на матче, оказал первую помощь футболисту и унес его на носилках с поля. По дороге в больницу Худа скончался. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.

В мае 2016 года полузащитник румынского клуба "Динамо" Бухарест скончался на футбольном поле. Патрик Экенг вышел на замену на 63-й минуте, а через 7 минут потерял сознание на поле. Скорая оперативно доставила Экенга в больницу, где 10 врачей делали все возможное, чтобы спасти его, но не смогли.
футболист, товарищеский матч, Байер

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СЭ

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