Игрок "Бернли" положил "сухой лист" в ворота "Саутгемптона"

Этот гол помог гостям победить со счетом 2:1

Бернли - Саутгемптон / Фото: Twitter

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" принимал "Бернли". Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе "Сент-Мэри" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыл уже на второй минуте Вествуд. После подачи с углового мяч, каким-то чудесным образом, залетел в ближний угол.

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"Саутгемптон" ответил голом Дэнни Ингса, отличившегося на 18-й минуте. Победу "Бернли" принес гол Матея Выдры, поразившего ворота хозяев поля на 60-й минуте. Такой результат позволил "Бернли" набрать 34 очка и подняться на десятое место, опередив лондонский "Арсенал". "Саутгемптон" с 31 очком – 13-й.

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