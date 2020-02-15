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Игрок "Бернли" положил "сухой лист" в ворота "Саутгемптона"

15 февраля, 17:34

Этот гол помог гостям победить со счетом 2:1

Бернли - Саутгемптон

Бернли - Саутгемптон / Фото: Twitter

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" принимал "Бернли". Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе "Сент-Мэри" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыл уже на второй минуте Вествуд. После подачи с углового мяч, каким-то чудесным образом, залетел в ближний угол.

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"Саутгемптон" ответил голом Дэнни Ингса, отличившегося на 18-й минуте. Победу "Бернли" принес гол Матея Выдры, поразившего ворота хозяев поля на 60-й минуте. Такой результат позволил "Бернли" набрать 34 очка и подняться на десятое место, опередив лондонский "Арсенал". "Саутгемптон" с 31 очком – 13-й.

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Кстати, "Манчестер Сити" могут лишить очков в чемпионате Англии вслед за наказанием от УЕФА. Неприятности для команды Хосепа Гвардиолы не заканчиваются.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущей Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Саутгемптон Бернли

Источник: Сегодня|Спорт

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