Игрок "Бока Хуниорс" отпраздновал чемпионство команды страстным поцелуем с легендой Аргентины

Карлос Тевес на эмоциях в губы поцеловал Марадону

В матче 23-го тура чемпионата Аргентины "Бока Хуниорс" принимал "Химнасию и Эсгриму". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Таким образом, "Бока Хуниорс" стал чемпионом Аргентины. "Генуэзцы" на один балл обошли в турнирной таблице "Ривер Плейт". Чемпионский титул стал 34-м в истории "Бока Хуниорс".

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После поединка произошел занимательный эпизод. Нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес подошел к главному тренеру "Химнасии и Эсгримы" Диего Марадоне и поцеловал легендарного аргентинца в губы. Примечательно, что именно Тевес стал автором победного гола на 72-й минуте матча.

"Я знал, что должен был поцеловать Диего, мне так повезло. Иногда нужно искать удачу", – сказал Тевес после матча.

Марадона играл за "Боку" (1981-1982, 1995-1997) и болеет за клуб.

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