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Игрок "Челси" стал первым, кто забивал в финалах всех еврокубковых турниров

30 мая, 00:38

Испанский полузащитник вошел в историю еврокубковых турниров

Нападающий "Челси" Педро отметился голом в финальном матче Лиги Европы против "Арсенала" (4:1). "Синие" обыграли своих соседей в Баау на Олимпийском стадионе и во второй раз за шесть лет стали победителями второго по значимости еврокубкового турнира. Видео голов "Челси" – "Арсенал" (4:1) есть на нашем сайте.

31-летний испанец стал первым игроком в истории, который забил в финале Лиги чемпионов/Кубка чемпионов, Суперкубке Европы и финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. В Суперкубке и финале Лиги чемпионов Педро забивал в составе "Барселоны".

Ранее мы сообщали, что Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге Европы. Француз наколотил 11 мячей в 14 матчах, три из которых в ворота киевского "Динамо" на "Олимпийском".

Также после финала стало известно, что Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы. 60-летний специалист завоевал первый трофей в карьере.

Также мы сообщали, что болельщики шокированы ужасными условиями жилья в Баку. Фанат из Лондона разместил фото ванной комнаты в съемной квартире.

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Тег Лига Европы, Челси Лондон, Педро Родригес

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