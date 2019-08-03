Александр Караваев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Игрок "Динамо": "Если ты переезжаешь в Россию, то найдутся люди, которые будут тебя критиковать за это" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2 2019-08-03T16:01:00+03:00 Футбол Александр Караваев – об игре в российском чемпионате

Футболист "Динамо" Александр Караваев рассказал, почему в начале 2018 года отказался переходить в московское "Динамо", а также прокомментировал переход других футболистов в чемпионат России.

"Официального предложения не было, звонили представители клуба. Я сказал, что сообщу о своем решении, когда дело будет доходить до официального. Я об этом думал очень долго. Я понимаю, какая ситуация в стране. Сопоставил факты, некоторые там говорят "кормить семью". Я понимал, что если перейду, то выиграю только в плане финансов.

Есть другой путь: можно остаться здесь, чем-то пожертвовать, но добиться результатов, которых ты хочешь – постоянно играть в сборной, выйти на другой уровень. Тебя потом все равно заметят. В нашей стране в данный момент, я считаю, это проблема. Если ты переходишь в российский чемпионат, то найдутся люди, которые будут тебя критиковать за это. Есть моменты, когда это очень грубо выглядит. Тяжело воспринимать такую критику. Пока не прекратится это война, у каждого будет свое мнение"

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Кстати, новоиспеченный футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился эмоциями после своего перехода в стан "бело-синих" и подписания пятилетнего контракта. Нападающий сборной Люксембурга рассказал о впечатлениях от переезда в Киев.

Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро в сутки.

Смотрите поединок Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер":

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