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Игрок "Динамо" Кадар: "Сделаем все, чтобы добыть трофей"

27 июля, 15:33

Тамаш Кадар рассказал об игре с "Шахтером" в Суперкубке Украины

Тамаш Кадар
Тамаш Кадар. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар поделился ожиданиями от игры за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером" и от нового сезона в целом. Игрок рассказал, за счет чего киевляне добудут трофей в Одессе.

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

- Чувствую себя прекрасно. У нас был интенсивный сбор в Австрии. Мы много работали и рвемся в бой. Все динамовцы в хорошем настроении. Почти все игроки здоровы. Впереди сезон, большое количество игр, а это значит, что все должны быть в строю и готовы на 100%.

Все знают, что игра с "Шахтером" не будет легкой. Это высококлассная команда с игроками отличного уровня. Но мы также имеем свои преимущества. Нас ожидает бескомпромиссная борьба и мы отдадим все силы на поле. Хочется порадовать наших болельщиков. Сделаем все, чтобы добыть трофей.

 Также добавим, что за месяц до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

Кстати, на матче Суперкубка Украины ожидается аншлаг. Болельщики раскупили все билеты на поединок "Шахтера" и "Динамо".

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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