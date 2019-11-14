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Игрок "Динамо" рискует пропустить поединок сборной Украины U-21 против Дании

14 ноября, 20:02

Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча квалификации на Евро-2021

Денис Попов в матче с Копенгагеном

Денис Попов в матче с Копенгагеном / Фото: Facebook

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Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о кадровой ситуации перед матчем квалификации Евро-2021 против Дании.

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"Настроение у нас боевое. Мы ожидаем очень сложный поединок с лидером нашей группы. Сборная Дании – дисциплинированная команда с квалифицированными исполнителями в составе", – отметил наставник.

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"Что касается нашей команды, то у нас есть некоторые проблемы кадрового характера. Но, думаю, завтра это не скажется на потенциале сборной. В расположение сборной из-за травмы спины не приехал Владислав Вакула, приболел Ефим Конопля, есть небольшие проблемы у Дениса Попова. Поэтому со стартовым составом мы определимся завтра ближе к обеду после консультаций с медицинским персоналом", – сказал Руслан Ротань.

Отметим, что поединок молодежных сборных Украины и Дании состоится 15 ноября.

Ранее мы писали, что в Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

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сборная Дании Сборная Украины U21 Денис Попов

Источник: ФФУ

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