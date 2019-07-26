Игрок "Динамо" Соль: "Очень хотел сыграть против "Шахтера"
Фран Соль рассказал о подготовке команды к новому сезону
Нападающий "Динамо" Фран Соль прокомментировал результат жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне сыграют с бельгийским "Брюгге". Также футболист рассказал о своей готовности к новому сезону.
"Я доволен жребием, так как нравятся бельгийские команды. У них много схожего с нидерландскими, с которыми хорошо знаком. Я уже дважды играл против "Брюгге", поэтому опыт противостояния против них есть. Это хорошая команда, но, думаю, мы сильнее, быстрее, техничнее. Будет интересно играть с бельгийцами".
"Жаль, что не смогу играть в воскресенье, потому что очень хотел сыграть против "Шахтера". Но это футбол, некоторые вещи не зависят от футболистов. На сборе я почувствовал боль в ноге, обратился к клубным врачам. Повреждение оказалось несерьезным, однако из-за него не смогу играть с "горняками". Но уже на днях приступлю к полноценным тренировкам".
В воскресенье, 28 июля, матчем за Суперкубок Украины открывается новый футбольный сезон в нашей стране. Встречаются две команды, которые пока не подпускали другие клубы к завоеванию этого трофея, – "Динамо" и "Шахтер". Поединок начнется в 21:00, а на нашем сайте доступен текстовый онлайн матча за Суперкубок Украины.
Также добавим, что в киевском "Динамо" представили новичков команды. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич в пятницу представил новичков киевского клуба – Александра Караваева и Мохаммеда Кадири.
Смотрите поединок "Динамо" в матче с "Александрией":
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