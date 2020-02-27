Игрок "Дженоа" тренируется отдельно от команды из-за угрозы коронавируса

Защитник "Дженоа" Эдоардо Гольданига тренируется отдельно от команды, поскольку он родом из города Кодоньо (регион Ломбардия), очага распространения коронавируса в Италии. У 26-летнего Гольданиги нет признаков болезни, но в качестве предосторожности было решено отделить его от команды, сообщает Il Secolo XIX.

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В Италии количество заболевших уже превысило 400 человек. Из-за угрозы вируса было решено перенести несколько футбольных матчей Серии А. Кроме того, поединок 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" будет проходить без зрителей.

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Ранее мы сообщали, что УЕФА из-за коронавируса не исключает отмены Евро-2020. Такое заявление сделал вице-президент Европейского футбольного союза Мишель Ува.

Также мы рассказывали, что в Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста. Профессиональный игрок итальянской Серии C – третьего по силе дивизиона страны – стал первым футболистом, заболевшим коронавирусом.

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