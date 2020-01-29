Игрок "Эвертона" вернулся к тренировкам менее, чем через три месяца после тяжелого перелома ноги

Футболист "Эвертона" Андре Гомеш с феноменальной скоростью восстановился после тяжелого перелома ноги, который он получил в начале ноября. Напомним, в матче против "Тоттенхэма" португалец получил перелом правой лодыжки со смещениемв столкновении с Сон Хын-Мином и Сержем Орье. Тем не менее, спустя всего 86 дней футболист вернулся к тренировкам с командой.

Официальный аккаунт "Эвертона" в Twitter сообщает, что Гомеш уже тренируется в общей группе, но часть занятий будет проводит индивидуально.

До момента травмы Гомеш успел провести восемь матчей в Премьер-лиге и один – в Кубке лиги, результативными действиями не отличился. Transfermarkt.com оценивает 26-летнего полузащитника в 28 миллионов евро.

Ране мы писали, что врачи не смогли спасти футболиста с проломленным черепом. Полузащитнику Джордану Синнотту, выступавшему в свое время за "Хаддерсфилд", было всего 25 лет.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легкоатлет, получивший орден Британской империи. Новозеландскому олимпийскому чемпиону в беге на средние дистанции Питеру Снеллу было 80 лет.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1), в котором Андре Гомеш остался на скамейке запасных

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