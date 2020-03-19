Игрок "Фиорентины" пожертвовал частью своей зарплаты на борьбу с коронавирусом

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо рассказал о создании фонда помощи больницам Флоренции для борьбы с коронавирусом.

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"Мы должны быть осторожны с этой болезнью. Единственное, что мы можем сделать, это помочь тем, кто находится на передовой. Наша обязанность помочь тем, кто работает в больницах. У нас сейчас три сотрудника изолированы в больнице и еще один зараженный на дому, в общей сложности 8-10 случаев. Я бы хотел сейчас находиться во Флоренции, чтобы быть рядом с командой. Но, к сожалению, мне не разрешат въезд в страну", – отметил Коммиссо.

Коммиссо объявил, что "Фиорентина" собирает деньги на борьбу с коронавирусом. Семья Коммиссо уже пожертвовала 250 тысяч евро. Коммиссо сообщил, что Франк Рибери перевел 50 тысяч, а за сутки быстро созданный фонд собрал 420 тысяч евро.

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Мы уже писали, что в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист "Атлетико". Спортсмен находился в зоне риска, так как ранее у него было обнаружено онкологическое заболевание.

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