Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео

Матч Первой лиги Украины в Краматорске между местным "Авангардом", середняком турнирной таблицы, и худшей, 16-й командой этого дивизиона, ФК "Черкащина" (2:1) отметился невероятным по красоте голом в исполнении полузащитника гостей – 24-летнего Игоря Нечая, который сумел отличиться "парашютом" с центра поля.

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На первой, добавленной к стартовому тайму, минуте Игорь Нечай заметил, что голкипер "Авангарда" Артур Денчук далеко вышел из ворот, и запустил мяч ему за шиворот. Получился шедевр! И его автором, повторимся, стал игрок худшей команды Первой лиги. Впрочем, за спиной у Нечая – выступления в футболке киевского "Динамо" и юношеской сборной Украины!

Видео шикарного гола Нечая – на 58:20

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Игорь Нечай / Фото: Instagram

Шедевальный гол в исполнении Игоря Нечая позволил ФК "Черкащина" сравнять счет в матче с "Авангардом", однако на 85-й минуте хозяева все-таки вырвали победу – 2:1. Дубль у "Авангарда" оформил Роман Мирошник.

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Кстати, ранее ударом из центрального круга забили шикарный мяч в матче лидеров чемпионата Черногории. Отличился Милош Раичкович из "Будучности".

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