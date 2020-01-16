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Игрок "Интера" затроллил одноклубника из-за его огромной кровати

16 января, 12:31

Лукаку купил новую кровать и стал объектом троллинга

Лукаку забил победный гол "Интера"

Лукаку забил победный гол "Интера" / Фото: AFP

Защитник "Интера" Андреа Раноккия потроллил одноклубника Ромелу Лукаку. 26-летний бельгиец опубликовал фото своей кровати. Снимок бельгиец прокомментировал словами:

"Новые апартаменты. Новая кровать". В ответ Раноккия у него поинтересовался: "Она для 15 человек?".

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Лукаку перешел в "Интер" минувшим летом из "Манчестер Юнайтед". Трансфер форварда обошёлся нерадзурри в 65 миллионов евро. Контракт с миланским клубом бельгиец подписал сроком до лета 2024 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 25 матчах за "Интер". На его счету 18 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Ранее мы писали, что "Интер" согласовал контракт с полузащитником "Тоттенхэма". Кристиан Эриксен в скором времени переберется в Италию.

Также добавим, что нападающий, уничтоживший "Динамо", договорился о контракте с "Интером". Оливье Жиру, который забил три мяча киевлянам в еврокубках, находится в шаге от перехода в итальянский гранд.

Смотрите, как "Интер" играет в Италии:

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чемпионат Италии Интер Италия Ромелу Лукаку

Источник: Сегодня|Спорт

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