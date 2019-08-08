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Игрок "Краковии": "Не понимаю, как можно играть в России – стране, которая ведет военные действия в Украине"

Сегодня, 17:27

Алексей Дитятьев рассказал о своем отношении к выступлениям в чемпионатах России

Алексей Дитятьев

Алексей Дитятьев / Фото: cracovia.pl

Защитник "Краковии" Алексей Дитятьев поделился своим мнением по поводу того, стоит ли украинским футболистам выступать за российские клубы в текущей ситуации. 

"Я не могу сказать, что прямо-таки против, но лично я не поеду. У меня есть много друзей, которые играли там или считают нормальным туда ехать выступать. У меня чуть другая позиция, но я никогда с ними по этому поводу не ругался. У меня такая позиция: я не понимаю, как можно ездить в страну, которая ведет военные действия на территории нашего государства. Для меня это непонятно и недопустимо.

Я бы не поехал, но не в моем праве винить того, кто это сделал. Кто-то может говорить "футбол вне политики", но я не думаю, что такое вообще вероятно. Футбол никогда не был вне политики", – рассказал Дитятьев Youtube-каналу SPORT TRAVELER UA.

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Кстати, новоиспеченный футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился эмоциями после своего перехода в стан "бело-синих" и подписания пятилетнего контракта. Нападающий сборной Люксембурга рассказал о впечатлениях от переезда в Киев.

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Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро в сутки.

Смотрите поединок Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер":

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Россия чемпионат России Краковия

Источник: Сегодня|Спорт

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