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Игрок "Ливерпуля" не скучает на карантине: полузащитник готовит детей к домашнему обучению

21 марта, 23:38

Максим Перепелица

Джеймс Милнер решил немного наточить карандаши

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер в своем Instagram показал, чем занимается в условиях карантина в связи с эпидемией коронавируса. Полузащитник явно не скучает дома и в этот решил наточить карандаши для своих детишек. Ранее игрок показал ролик, в котором стриг газон ножницами.

"Подготовка к домашнему обучению. Никаких послаблений под руководством мистера Милнера", — подписал видео хавбек.

INSTAGRAM

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане. На данный момент во всем мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч.

Отметим, что среди жертв коронавирусной пандемии в Италии оказались и две украинки – Раиса Малышева и пока что неназванная женщина со Львовской области. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.

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Ранее мы рассказывали, что в "Ювентусе" зарегистрировано три случая заражения. Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

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Ливерпуль коронавирус Джеймс Милнер

Источник: Сегодня|Спорт

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