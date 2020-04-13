Игрок "Ливерпуля" сошел с ума на карантине и начал мыть камни во дворе

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер нашел новое занятие на время карантина. После распределения пакетиков чая на неделю, подстригания газона на лужайке ножницами под линейку и заточки всех карандашей в доме футболист занялся мойкой гравия во дворе. На новом видео Милнер окунает каждый камушек в тазик, трет его щеткой, вытирает фирменным полотенцем "Ливерпуля" и укладывает на землю.

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"Перейдем к первому пункту в моем новом списке обязанностей... Я не уверен на 100%, но я думаю, что, возможно, миссис Милнер хочет, чтобы я вышел из дома на некоторое время", – подписал видео Милнер.

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