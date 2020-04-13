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Игрок "Ливерпуля" сошел с ума на карантине и начал мыть камни во дворе

13 апреля, 21:54

Максим Перепелица

Джеймс Милнер продолжает вытворять необычные вещи на карантине

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер нашел новое занятие на время карантина. После распределения пакетиков чая на неделю, подстригания газона на лужайке ножницами под линейку и заточки всех карандашей в доме футболист занялся мойкой гравия во дворе. На новом видео Милнер окунает каждый камушек в тазик, трет его щеткой, вытирает фирменным полотенцем "Ливерпуля" и укладывает на землю.

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"Перейдем к первому пункту в моем новом списке обязанностей... Я не уверен на 100%, но я думаю, что, возможно, миссис Милнер хочет, чтобы я вышел из дома на некоторое время", – подписал видео Милнер.

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чемпионат Англии Ливерпуль коронавирус Джеймс Милнер

Источник: Сегодня|Спорт

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