Игрок "Ливерпуля" строит в родной деревне школу за 250 тысяч евро

Футболист "Ливерпуля" Садио Мане посетил стройку школы в родной деревне в Сенегале. Как сообщает The Sun, 27-летний спортсмен вложит в строительство 250 тысяч фунтов. Ранее он уже построил в родной деревне Бамбали больницу. Также сообщается, что Мане финансово помогает семьям в родной деревне – он платит отдельным жителям деревни по 70 фунтов и предоставляет бесплатную футбольную атрибутику для местных детей.
Напомним, на завершившемся недавно Кубке африканских наций сборная Сенегала с Мане в составе завоевала серебряные медали, уступив в финале Алжиру.
Кстати, в этом сезоне Садио Мане с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов, в финале был повержен "Тоттенхэм":
Ранее сообщалось, что ветерану "Ливерпуля" пришлось ночевать с бездомными, чтобы попасть на финал Лиги чемпионов. "В два часа ночи я был в Барселоне, мне нужно было дождаться пяти часов утра – тогда уезжал поезд до Мадрида. Пришлось дожидаться открытия вокзала вместе с целой кучей бродяг. Я ночевал несколько часов на полу в окружении бездомных. Вот насколько мне важно было поддержать свой клуб", – рассказал Джон Барнс.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк