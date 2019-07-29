Садио Мане в родной деревне / Фото: Twitter

Игрок "Ливерпуля" строит в родной деревне школу за 250 тысяч евро https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d3/ef4/a7c/5d3ef4a7cc50a.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d3/ef4/a7c/5d3ef4a7cc50a.jpg 2019-07-29T16:29:00+03:00 Футбол Ранее сенегалец Садио Мане построил на родине больницу

Футболист "Ливерпуля" Садио Мане посетил стройку школы в родной деревне в Сенегале. Как сообщает The Sun, 27-летний спортсмен вложит в строительство 250 тысяч фунтов. Ранее он уже построил в родной деревне Бамбали больницу. Также сообщается, что Мане финансово помогает семьям в родной деревне – он платит отдельным жителям деревни по 70 фунтов и предоставляет бесплатную футбольную атрибутику для местных детей.

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Напомним, на завершившемся недавно Кубке африканских наций сборная Сенегала с Мане в составе завоевала серебряные медали, уступив в финале Алжиру.

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Кстати, в этом сезоне Садио Мане с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов, в финале был повержен "Тоттенхэм":

Ранее сообщалось, что ветерану "Ливерпуля" пришлось ночевать с бездомными, чтобы попасть на финал Лиги чемпионов. "В два часа ночи я был в Барселоне, мне нужно было дождаться пяти часов утра – тогда уезжал поезд до Мадрида. Пришлось дожидаться открытия вокзала вместе с целой кучей бродяг. Я ночевал несколько часов на полу в окружении бездомных. Вот насколько мне важно было поддержать свой клуб", – рассказал Джон Барнс.

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