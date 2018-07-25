Игрок "Лугано" забил невероятный гол со своей половины поля

Полузащитник "Лугано" Драган Михайлович забил гол с 70 метров в ворота "Сьона" в матче чемпионата Швейцарии. Встреча завершилась со счетом – 2:1 в пользу "Лугано".

В дебюте встречи Михайлович заметил, что голкипер "Сьона" вышел за пределы своей штрафной площади, и мощным ударом переправил мяч в сетку ворот.

На днях в чемпионате Мексики футболисты "Толуки" быстро разыграли свободный удар и забили в пустые ворота "Морелии" в первом матче национального чемпионата. "Толука" воспользовалась тем, что соперники побежали праздновать гол, который был отменен из-за положения вне игры.

Ранее мы рассказывали о дурацком голе в чемпионате Англии. В матче "Уокинг" – "Маклсфилд Таун" защитник хозяев не увидел, что мяч застрял в луже перед линией ворот и расстроился раньше времени, чем помог сопернику отличиться.

Кроме того, мы также писали о том, как шотландский вратарь забыл о сопернике и пропустил курьезный гол. Забавный гол был забит в матче чемпионата Шотландии между "Росс Каунти" и "Рейнджерс".