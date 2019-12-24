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Игрок "Манчестер Сити" ошарашил журналистов своим нарядом во время интервью

24 декабря, 13:11

Защитник Бенжамен Менди вышел к прессе в "бабушкином" платке

Менди известен стильными нарядами

Менди известен стильными нарядами / Фото: Instagram

Футболист "Манчестер Сити" Бенжамен Менди удивил многих, выйдя на интервью к журналистам в необычном наряде. Напомним, "МанСити" обыграл "Лестер" в битве за верхние позиции в Премьер-лиге.

Французский защитник одел на голову "бабушкин" платок. А свой "прикид" полушутя-полусерьезно объяснил так: "Я часто ношу это, просто забываю дома. Сегодня вот взял с собой". Никто толком не понял, что же это было.

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Оказывается, моду на так называемые бабушкины косынки завел рэпер Раким Майерс, он же – ASAP Rocky. Впервые он надел платок, чтобы якобы прикрыть шрам на лице. В прошлом году певец упал со скутера и ходил в шелковом платке от Gucci. Позднее ASAP называл другую причину: "Я получил пощечину от тети, а у нее очень длинные ногти. Она выбила из меня всю дурь и оставила шрам. Пришлось одолжить ее платок". Как бы то ни было, американец посоветовал всем парням носить "бабушки". Так в американском сленге называют платок.

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К слову, самым стильным мужчиной десятилетия назвали швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

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футбол Манчестер Сити рэп Бенжамен Менди косынка платок

Источник: ua.tribuna.com

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