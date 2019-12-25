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Игрок "Манчестер Сити" случайно проговорился, что экс-"горняк" покинет "горожан"

25 декабря, 10:33

Марез неосторожно обмолвился о Фернандиньо в телепередаче

Фернандиньо собирается покинуть "МанСити"

Фернандиньо собирается покинуть "МанСити" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Забавный эпизод случился во время телешоу, организованном телеканалом Sky Sports в YouTube. Участие в нем приняли два футболиста "МанСити": атакующий хавбек Рияд Марез и защитник Бенжамен Менди. К слову, мы писали, что игрок "Манчестер Сити" ошарашил журналистов своим нарядом во время интервью.

В телепередаче нужно было как можно быстрее отвечать на вопросы ведущего. И вот когда прозвучал вопрос: "Кто из футболистов "МанСити" покинет команду ближайшим летом?", алжирец нажал кпопку, чтобы ответить первым, и отчеканил: "Давид и Фернандиньо".

Ведущий подтвердил правильность ответа наполовину: "Да, Давид Сильва". Дело в том, что об уходе испанца уже было известно ранее. А вот информацию о том, что Манчестер покинет бывший игрок "Шахтера" Фернандиньо, услышали впервые. Красноречивый взгляд Менди на одноклубника как бы говорил, что никто тебя не просил говорить о Ферне. Напомним, в "Манчестер Сити" бразилец выходит на поле с капитанской повязкой.

Ранее Фернандиньо рассказывал, как учился в "Шахтере" уважать традиции

Смотрите, как Фернандиньо забивал за "Манчестер Сити"

а

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