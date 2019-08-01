Алексис Санчес так и не научился правильно ставить машину

Алексис Санчес / Фото: AFP

Игрок "Манчестер Юнайтед" был наказан за неправильную парковку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81 2019-08-01T19:17:00+03:00 Футбол Алексис Санчес так и не научился правильно ставить машину

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заработал штраф за неправильную парковку в Великобритании. Форвард с нарушением правил оставил свой Bentley на вокзале.

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Чилийский футболист оштрафован на 67 евро. Стоит отметить, что зарплата игрока составляет 29 миллионов евро в год до уплаты налогов. 30-летний Санчес выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2018 года. В минувшем сезоне он провел за манкунианцев 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.

Также добавим, что "Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии. Это будет один из рекордных трансферов.

Смотрите обзор поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом":

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