Игрок "Манчестер Юнайтед" был наказан за неправильную парковку

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заработал штраф за неправильную парковку в Великобритании. Форвард с нарушением правил оставил свой Bentley на вокзале.
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" поменяются футболистами на 160 миллионов евро
Чилийский футболист оштрафован на 67 евро. Стоит отметить, что зарплата игрока составляет 29 миллионов евро в год до уплаты налогов. 30-летний Санчес выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2018 года. В минувшем сезоне он провел за манкунианцев 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.
Также добавим, что "Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии. Это будет один из рекордных трансферов.
Смотрите обзор поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом":
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