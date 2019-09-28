Игрок "Манчестер Юнайтед" хочет зарабатывать больше Роналду и Месси

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил манкунианскому клубу свои финансовые требования по новому контракту. Ранее мы писали, что фанаты "МЮ" требуют, чтобы французский игрок ушел из клуба.
Отмечается, что 26-летний хавбек уведомил "красных дьяволов", что будет готов обсудить условия продления действующего соглашения, если ему будет повышена заработная плата до 600 тысяч фунтов в неделю. Если "МЮ" согласится на условия француза, тот станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты.
В текущем сезоне на клубном уровне Погба принял участие в пяти матчах. На его счету две результативные передачи. Контракт полузащитника с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2021 года.
Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов.
В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.
Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины
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