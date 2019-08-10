Игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей

Алексис Санчес / Фото: AFP

Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса. Красавица, которая работает в спорте, рассказал, что чилийский футболист после первой же встречи хотел пригласить ее к себе домой.

"Когда мы только встретились, он сразу же пригласил меня посмотреть его дом. Я его не знала, и не могла туда пойти", – сказала Мандиола.

Ведущая также рассказала, что после этого инцидента Санчес отчаянно искал ее и еще несколько раз звонил по телефону и отправлял сообщения.

Напомним, что иранец, выдавая себя за Месси, затащил в постель 28 девушек: стали известны последствия. Мужчина воспользовался поразительным сходством со знаменитым аргентинцем. И теперь может за это поплатиться.

Кстати, нападающий "Барселоны" был объявлен лидером списка из ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира, составленного журналом Forbes. Совокупный доход Месси с июня 2018-го по июнь 2019 года оценен в 127 млн долларов. Из них 92 млн – это зарплата и бонусы, 35 млн – доходы от рекламы.

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