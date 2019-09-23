Игрок "Манчестер Юнайтед" купил огромного пса, чтобы защититься от агрессивных фанатов

Поль Погба опасается за свою жизнь

Поль Погба / Фото: AFP

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба приобрел сторожевую собаку из-за боязни за свою жизнь. Ранее мы писали, что Поль Погба проводил тайные переговоры с лидером "Барселоны" Лео Месси.

Французский футболист купил себе ротвейлера у компании, занимающейся разведением и воспитанием животных для охраны. На собаку Погба потратил почти 18 тысяч евро. Причиной такого решения стал агрессивный настрой по отношению к нему со стороны некоторых фанатов клуба.

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Также француз очень боится за свою жизнь после надписи "Pogba Out", недавно появившаяся рядом со входом на базу команды.

Ранее собак у той же фирмы приобрели одноклубники Погба защитник Фил Джонс и нападающий Маркус Рашфорд.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчеса не было даже в заявке "МЮ".

Смотрите, как "Челси" выигрывал Лигу Европы-2019 еще под руководством Сарри:

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