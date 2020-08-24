Игрок "Манчестер Юнайтед" помог поймать вора, укравшего сумочку у 90-летней бабушки

А в это время его партнер по команде подрался с полицией в Греции

Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф отметился героическим поступком в родной Швеции, куда отправился в отпуск после завершения сезона. Футболист стал свидетелем ограбления 90-летней бабушки, но не остался в стороне, а выследил грабителя, повалил его на землю и задержал до приезда полиции, сообщает Aftonbladet.

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Свидетели утверждали, что героем был именно Линделеф, хотя в полиции не подтвердили эту информацию. "Человек, который вмешался, был атлетически хорошо сложен, я не могу сказать больше", – говорится в заявлении полиции.

Sportbladet связался с источником в "Манчестер Юнайтед", который сообщил, что Линделеф не хочет комментировать инцидент. "Виктор чувствует, что просто сделал то, что сделал бы в этой ситуации любой другой", – сказал источник.

Подозреваемому 30 лет. Он обвиняется в краже при отягчающих обстоятельствах и мелких правонарушениях, связанных с хранением наркотиков для собственного использования.

Эта ситуация резонирует с инцидентом, который произошел с партнером Виктора по защите в "МЮ" Гарри Магуайром. Напомним, на днях капитана "Манчестер Юнайтед" арестовали за драку и нападение на полицейских. В отношении английского защитника и еще двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело.

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Сегодня стало известно, что полуфиналиста чемпионата мира не возьмут в сборную Англии из-за нападения на полицейских. Тем не менее, капитан "МЮ" не признает своей вины в греческом инциденте.

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