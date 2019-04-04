Игрок "МанСити" купил полтысячи билетов на полуфинал Кубка Англии

Рахим Стерлинг сделал подарок ученикам своей бывшей школы

Рахим Стерлинг. Фото: AFP

Игрок "МанСити" купил полтысячи билетов на полуфинал Кубка Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5f9/282/5ca5f92823826.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5f9/282/5ca5f92823826.jpg 2019-04-04T15:31:49+03:00 Футбол Рахим Стерлинг сделал подарок ученикам своей бывшей школы

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг помог ученикам школы, в которой он учился, попасть на полуфинальный матч Кубка Англии против "Брайтона" на "Уэмбли". 24-летний футболист приобрел 550 билетов для юных болельщиков, которым также будет предоставлен транспорт.

Стерлинг перебрался в Англию из Ямайки в пятилетнем возрасте. Его школа сейчас носит название Ark Elvin Academy. Примерно 92 процентов учащихся в этой школе принадлежат к этническим меньшинствам, 36 процентов учеников получают бесплатное питание. В школе говорят более чем на 50 языках.

"Манчестр Сити" встретится с "Брайтоном" в субботу, 6 апреля. Начало матча – в 19:30.

Напомним, что вчера украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил травму в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги против "Кардиффа". Уже на 19-й минуте встречи Зинченко был вынужден покинуть поле. Степень серьезности повреждения и сроки восстановления украинца станут известны позднее.

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити": в Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

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