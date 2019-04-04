Игрок "МанСити" купил полтысячи билетов на полуфинал Кубка Англии
Рахим Стерлинг сделал подарок ученикам своей бывшей школы
Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг помог ученикам школы, в которой он учился, попасть на полуфинальный матч Кубка Англии против "Брайтона" на "Уэмбли". 24-летний футболист приобрел 550 билетов для юных болельщиков, которым также будет предоставлен транспорт.
Стерлинг перебрался в Англию из Ямайки в пятилетнем возрасте. Его школа сейчас носит название Ark Elvin Academy. Примерно 92 процентов учащихся в этой школе принадлежат к этническим меньшинствам, 36 процентов учеников получают бесплатное питание. В школе говорят более чем на 50 языках.
"Манчестр Сити" встретится с "Брайтоном" в субботу, 6 апреля. Начало матча – в 19:30.
Напомним, что вчера украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил травму в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги против "Кардиффа". Уже на 19-й минуте встречи Зинченко был вынужден покинуть поле. Степень серьезности повреждения и сроки восстановления украинца станут известны позднее.
Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити": в Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.
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