Игрок "Милана" Иван Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Сегодня, 13:42

У бывшего защитника "Днепра" во время медобследования была выявлена гипертрофия сердечной мышцы

Иван Стринич приостановил карьеру футболиста. Фото ФК &quot;Милан&quot;
Иван Стринич приостановил карьеру футболиста. Фото ФК "Милан"

Серебряный призер чемпионата мира по футболу в составе сборной Хорватии Иван Стринич, летом пополнивший состав "Милана", приостановил карьеру игрока из-за проблем с сердцем, сообщается на официальном сайте итальянского клуба. В 2011-2014 годах Иван Стринич выступал в чемпионате Украины.

Как сообщается на сайте "Милана", у Стринича во время медосмотра была выявлена гипертрофия сердечной мышцы первой степени, и для оценки состояния здоровья 31-летнего защитника нужно дополнительное обследование. По этой причине Стриничу придется приостановить игровую и тренировочную деятельность до окончания медицинских тестов.

Стринич перешел в "Милан" летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник выступал за генуэзскую "Сампдорию". Также на протяжении своей карьеры хорват защищал цвета сплитского "Хайдука" (2008-2011), украинского "Днепра" (2011-2014) и "Наполи" (2015-2017).

На чемпионате мира 2018 года Стринич провел за свою национальную команду шесть матчей.

Отметим, что на чемпионате мира в России Иван Стринич попал в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018.
Милан Италия, сборная Хорватии, Иван Стринич

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт, AC Milan

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