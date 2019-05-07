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Игрок "Милана" оскорбил тренера, а тот обещает разобраться "один на один"

7 мая, 10:17

Тьемуэ Бакайоко отказался сразу выходить на замену, заявив, что ему нужно время на разминку. В итоге тренер выпустил другого игрока

Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо. Фото: AFP

В понедельник вечером прошла встреча 35-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Болонья". Игра состоялась в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В середине первого тайма полузащитник "Милана" Лукас Биглия был травмирован. Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо хотел заменить его на Тьемуэ Бакайоко. Но тот отказался, заявив, что ему нужно несколько минут на разминку. В результате произошла ссора, в ходе которой Бакайоко использовал нецензурные слова в адрес специалиста. В итоге на поле появился Хосе Маури.

До этого французский полузащитник опоздал на тренировку на час, разозлив Гаттузо. Позже игрок извинился, однако руководство клуба решило не выкупать его у "Челси".

Оскорбленный тренер "Милана" пригрозил игроку пообщаться "один на один". "Случившееся является внутренним делом клуба. Я попросил его подготовиться, но Бакайоко даже не надел щитки. Мне футболисты могут высказывать что угодно. но подобное поведение – это, прежде всего, неуважение к партнерам. Любой может оскорбить меня на поле, но в итоге мы встретимся один на один в комнате, где я буду общаться на языке, непозволительном для камер", – сказал после матча Дженнаро Гаттузо.

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Тег Милан Италия, чемпионат Италии, Дженнаро Гаттузо

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Источники:

Сегодня|Спорт , Football Italia

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