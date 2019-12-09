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Игрок "Монако" забыл свой номер и хотел уйти с поля во время замены

9 декабря, 12:31

Бакайоко очень долго играл под 14-м номером

Тимуе Бакайоко

Тимуе Бакайоко / Фото: Reuters

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Бывший полузащитник "Милана" и "Челси" Тимуе Бакайоко всю свою карьеру выступал в футболках под номером 14. Летом он вернулся в "Монако" из Лондона на правах аренды, но его любимый номер был занят форвардом Кейта Бальде. Поэтому Тимуе ничего не оставалось, как выбрать другой номер, и он остановился на цифре 6.

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В матче 17-го тура чемпионата Франции с "Амьеном" главный тренер "Монако" Леонарду Жардим решил заменить Бальде, но первым на табличку с цифрой 14 откликнулся Бакайоко. Забавный эпизод опубликовала пресс-служба монегасков.

"Когда ты носил номер 14 слишком долго в своей карьере, — написал Twitter "Монако".

В текущем сезоне 25-летний Бакайоко провел 10 матчей за "Монако", но результативными действиями не отметился.

Как мы писали ранее, у шейхов "ПСЖ" нет денег на новый контракт с Мбаппе. Ожидается, что чемпион мира-2018 покинет ряды парижан по окончании сезона-2019/20.

Также мы рассказывали, "Реал" согласился заплатить за Мбаппе "ПСЖ" рекордные 400 миллионов евро. Королевская компенсация за 20-летнего форварда, согласитесь!

Смотрите, как забивает Мбаппе

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чемпионат Франции Монако

Источник: Сегодня|Спорт

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