Игрок "Наполи" затроллил лидера "Барселоны", напомнив об унизительном поражении

Луис Суарес / Фото: AFP

Во время товарищеского матча между "Барселоной" и "Наполи" уругвайский нападающий Луис Суарес и защитник неаполитанского клуба Костас Манолас вступили в словесную перепалку.

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В ходе стычки Манолас показал Суаресу три пальца, напомнив о поражении Барселоны" от "Ромы" со счетом 0:3 в сезоне-2017/18. Напомним, тогда в четвертьфинале Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Рому" в первом матче со счетом 4:1, но уступила на выезде со счетом 0:3 и покинула турнир. Манолас тогда выступал в составе римского клуба.

Встреча неаполитанцев с каталонцами завершилась со счетом 0:4. Луис Суарес оформил дубль, еще по голу на свой счет записали Антуан Гризманн и Усман Дембеле.

Напомним, что "Барселона" намерена продать полузащитника Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Стороны изначально были настроены на уход бразильца, однако на данный момент реальных вариантов смены клуба нет, хотя представители игрока также работали над трансфером. "Барселона" готова продать Коутиньо за 100 миллионов евро.

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