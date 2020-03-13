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Игрок недели в Лиге Европы – автор шедевра из "Базеля" – в голосовании он обошел хавбека "Шахтера"

13 марта, 21:28

Елена Павлова

24-летний полузащитник подвинул и нападающего "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник швейцарского "Базеля" Самуэле Кампо стал лучшим игроком недели в Лиге Европы. Он поучаствовал в разгроме "Айнтрахта" в первом матче 1/8 финала. На счету Кампо шикарный гол со штрафного и результативная передача.

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Помимо Кампо в списке претендентов на звание лучшего игрока недели был бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио, на счету которого победный мяч в матче с "Вольфсбургом" (2:1). Причем это первый гол Маркоса, забитый головой. Также среди конкурентов 24-летнего швейцарца значились нигерийский нападающий Одион Игало из "Манчестер Юнайтед" и чилийский полузащитник немецкого "Байера" Чарльз Арангис.

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Ответный матч 1/8 финала "Базель" – "Айнтрахт" 19 марта также должен был пройти на домашнем стадионе немецкого клуба, как и первая игра. Однако сегодня стало известно, что Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса. И порка неясно, когда соперники снова встретятся на футбольном поле.

Смотрите также полный обзор поединка "Айнтрахт" – "Базель" – 0:3

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футболист Лига Европы Базель Айнтрахт Игрок недели

Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт

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