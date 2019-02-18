Игрок "Олимпиакоса" получил серьезную травму накануне матча с "Динамо" в Лиге Европы

Греческий полузащитник пропустит минимум полгода

Лазарос Христодулопулос. Фото ФК "Олимпиакос".

Игрок "Олимпиакоса" получил серьезную травму накануне матча с "Динамо" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/af8/1e2/5c6af81e2d859.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/af8/1e2/5c6af81e2d859.jpg 2019-02-18T20:24:26+02:00 Футбол Греческий полузащитник пропустит минимум полгода

Полузащитник греческого "Олимпиакоса" Лазарос Христодулопулос точно не сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" в Киеве. Более того, игрок пропустит около полугода. Напомним, в первом матче "Олимпиакос" и "Динамо" сыграли вничью – 2:2. Киевляне отыгрались за минуту до финального свистка. Ответная встреча пройдет 21 февраля на "Олимпийском".

Напомним, хавбек получил болезненный удар по колену во вчерашнем матче 22-го тура чемпионата Греции с АЕКом (4:1). Как сообщает Gazzetta.gr, проведенное сегодня обследование подтвердило худшие опасения: у Лазароса разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Ожидается, что завтра или послезавтра футболисту будет сделана операция, после чего он пропустит оставшуюся часть сезона.

Отметим, что это повреждение – не первое подобное в карьере Христодулопулоса – в 2011 году он также порвал "кресты", будучи тогда игроком "Панатинаикоса".

Ранее ветераны "Шахтера" и "Динамо" рассказали о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет". Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ.

Напомним, что после первых матчей букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы.

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