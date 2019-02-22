Игрок "Олимпиакоса" со злости разбил ограждение на стадионе в Киеве
Полузащитник Даниэл Поденсе не сдержался и причинил ущерб микст-зоне НСК "Олимпийский"
В четверг "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграло греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. Единственный мяч в середине первого тайма забил испанский новичок киевского клуба Фран Соль. Греки больше владели мячом (56 процентов против 44 у хозяев), но не смогли конвертировать этот показатель в забитые голы.
После поединка 23-летний португальский полузащитник "Олимпиакоса" Даниэл Поденсе со злости на результат снес ограждение в микст-зоне стадиона "Олимпийский". Футболист команды гостей пнул ногой ограждение и покинул зону без комментариев журналистам. Напомним, что микст-зона предназначена для прохода через нее футболистов после матчей, в ней аккредитованные на поединок журналисты могут взять комментарии у игроков. О возможных санкциях по отношению к игроку греческого клуба пока не сообщается.
В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Уже известно, что соперника "Динамо" назовут первым, а украинский клуб точно не встретится с российскими "Зенитом" и "Краснодаром".
Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" – 1:0
Читайте также
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Игрок "Олимпиакоса" со злости разбил ограждение на стадионе в Киеве". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: соперника "Динамо" назовут первым
Киевляне точно не сыграют с российскими клубами "Зенит" и "Краснодар"