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Игрок "Олимпиакоса" со злости разбил ограждение на стадионе в Киеве

Сегодня, 11:00

Полузащитник Даниэл Поденсе не сдержался и причинил ущерб микст-зоне НСК "Олимпийский"

Даниэл Поденсе разбил ограждение в микст-зоне. Фото tribuna.com
Даниэл Поденсе разбил ограждение в микст-зоне. Фото tribuna.com.
Игрок "Олимпиакоса" со злости разбил ограждение на стадионе в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fb8/1a3/5c6fb81a3f39f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fb8/1a3/5c6fb81a3f39f.jpg Футбол Полузащитник Даниэл Поденсе не сдержался и причинил ущерб микст-зоне НСК "Олимпийский"

В четверг "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграло греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. Единственный мяч в середине первого тайма забил испанский новичок киевского клуба Фран Соль. Греки больше владели мячом (56 процентов против 44 у хозяев), но не смогли конвертировать этот показатель в забитые голы.

После поединка 23-летний португальский полузащитник "Олимпиакоса" Даниэл Поденсе со злости на результат снес ограждение в микст-зоне стадиона "Олимпийский". Футболист команды гостей пнул ногой ограждение и покинул зону без комментариев журналистам. Напомним, что микст-зона предназначена для прохода через нее футболистов после матчей, в ней аккредитованные на поединок журналисты могут взять комментарии у игроков. О возможных санкциях по отношению к игроку греческого клуба пока не сообщается.

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Уже известно, что соперника "Динамо" назовут первым, а украинский клуб точно не встретится с российскими "Зенитом" и "Краснодаром".

Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" – 1:0

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Тег футболист, Лига Европы, Динамо Киев, Олимпиакос

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Сегодня|Спорт

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