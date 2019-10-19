Игрок "ПСЖ" унизил кипера и отправил всем сердечко

Анхель Ди Мария / Фото: Reuters

В матче чемпионата Франции "ПСЖ" одержал крупную победу над "Ниццей" в десятого тура внутреннего первенства. Встреча завершилась со счетом 4:1. Кстати, в центре Парижа будет стоять огромное лицо Неймара.

Дубль в составе парижан оформил Анхель Ди Мария. Но, особенно красивым вышел его первый гол на 21 минуте.

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Аргентинский игрок элегантно перебросил кипера соперника левой ногой, и не оставил тому не единого шанса. Также голы себе в актив записали Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.

Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.

Также добавим, что финалист Лиги Европы выиграл у Венгера и Блана гонку за пост тренера клуба чемпионата Франции. Руди Гарсия стал новым главным тренером Лиона. Он заменил на посту Сильвиньо. Также на пост наставника претендовали Лоран Блан и бывший тренер лондонского "Арсенала" – Арсен Венгер

Смотрите обзор матча "Ницца" – "ПСЖ":

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