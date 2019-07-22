Игрок "Реала" опозорился, не забив с метра в матче с Баварией

Карим Бензема умеет удивлять публику нелепыми ситуациями

Карим Бензема. Фото: AFP

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема упустил отличный момент для взятия ворот мюнхенской "Баварии" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Хьюстоне (США) и завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:1.

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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема не смог забить из выгодной позиции на 42-й минуте. Француз просто не попал по мячу после навеса от правого края штрафной в исполнении Марко Асенсио. На тот момент счет в матче был 1:0 в пользу мюнхенцев.

В следующем матче Международного кубка чемпионов "Бавария" сыграет с "Миланом", а "Реал" встретится с "Арсеналом". Обе игры пройдут в ночь на 24 июля.

Кроме того, "Реал" повесил ценник на Бейла: можно купить четверых Ярмоленко. Испанский клуб намерен избавиться от дорогостоящего валлийца.

Также добавим, что мадридский "Реал" готовится снова отправить украинского вратаря в аренду: на этот раз в "Бетис". Десятая команда чемпионата Испании хочет арендовать Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".

Смотрите гол Карима Бензема в матче с "Аяксом":

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