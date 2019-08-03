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Игрок "Реала" опозорился в знаниях географии США

Сегодня, 15:28

Такефуса Кубо очень плохо учился в школе

Такефуса Кубо

Такефуса Кубо / Фото: Instagram

Игрок "Реала" опозорился в знаниях географии США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%84%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%84%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE Футбол Такефуса Кубо очень плохо учился в школе

Полузащитник "Реала" Такефуса Кубо, перешедший в мадридский клуб этим летом, дал интервью журналистам в Мюнхене и допустил ошибку в определении географии США.

Рассказывая о болельщиках "Реала" в мире, 18-летний японский футболист заявил: "У такого большого клуба, как "Реал", много поклонников во всех странах, будь то в Хьюстоне, Техасе… Нет, Хьюстон и Техас – это одно и то же, ведь так?"

На самом деле, Хьюстон – это город на юго-западе штата Техас. Сотни пользователей посмеялись над незнанием футболиста географии.

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин"У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":

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США чемпионат Испании Реал Мадрид Такефуса Кубо

Источник: Сегодня|Спорт

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