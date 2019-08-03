Игрок "Реала" опозорился в знаниях географии США

Полузащитник "Реала" Такефуса Кубо, перешедший в мадридский клуб этим летом, дал интервью журналистам в Мюнхене и допустил ошибку в определении географии США.
Рассказывая о болельщиках "Реала" в мире, 18-летний японский футболист заявил: "У такого большого клуба, как "Реал", много поклонников во всех странах, будь то в Хьюстоне, Техасе… Нет, Хьюстон и Техас – это одно и то же, ведь так?"
На самом деле, Хьюстон – это город на юго-западе штата Техас. Сотни пользователей посмеялись над незнанием футболиста географии.
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин". У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":
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