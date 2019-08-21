Игрок "Реала" сделал первые шаги после жуткой травмы

Марко Асенсио / Фото: AFP

Игрок "Реала" Марко Асенсио начинает этап восстановление после тяжелейшей травмы крестообразных связок и наружного мениска. В конце июля футболисту была сделана операция, а уже сегодня, в конце августа, он делает первые шаги.

У "Реала" удалили лучшего футболиста мира, но "сливочные" все равно победили

И хотя испанец пока что передвигается при помощи костылей, он улыбается и сохраняет позитивный настрой.

20 Сер 2019 р. о 9:37 PDT INSTAGRAM (@marcoasensio10)

"Прошло две недели с момента операции. Шаг за шагом я двигаюсь к своему полному восстановлению. Спасибо за поддержку. Мы не сдаемся"- написал Асенсио в Instagram.

Напомним, хавбек "Реала" в рамках матча Международного кубка чемпионов против лондонского "Арсенала" вышел на поле после первого тайма, забил на 59-й минуте, а на 65-й покинул поле на носилках. Врачи диагностировали у футболиста разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

Во 2-м туре чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграет с "Вальядолидом" Андрея Лунина, принадлежащего мадридцам. Отметим, что в арендном соглашении нет пункта, который бы запрещал Лунину играть против "сливочных".

Обзор матча "Сельта" – "Реал" (1:3)

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